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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

31.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:53 Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez ilçesi Yunus Emre Mahallesi 974. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, bölgede delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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