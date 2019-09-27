Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.