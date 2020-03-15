Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
15.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:23
Diyarbakır 'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre bir grup arasında kafede çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.
Olay yerinde 112 sağlık ekiplerine saldırılması sonucu ambulansın camları kırılırken, Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre bir grup arasında kafede çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.
Olay yerinde 112 sağlık ekiplerine saldırılması sonucu ambulansın camları kırılırken, Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu