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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

15.03.2020 01:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:32

Diyarbakır 'da silahlı kavga: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre bir grup arasında kafede çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde 112 sağlık ekiplerine saldırılması sonucu ambulansın camları kırılırken, Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Yenişehir, Polis, kavga, 3. Sayfa

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