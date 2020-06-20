Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada

Diyarbakır'da silahlı kavga kameradaDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

20.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:10
Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada, çevredekilerin panik anı görüntülere yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 407'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir vatandaş, evinin penceresinden o anları görüntüledi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleriyle ara sokaklara kaçtığı görüldü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Diyarbakır’da silahlı kavga kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Bağlar, kavga, Güncel, Haber

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