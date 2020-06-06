Diyarbakır'da silahlı kavga, polis müdahalesiyle sonlandı

Diyarbakır'da silahlı kavga, polis müdahalesiyle sonlandıDİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.

06.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:35
Diyarbakır'da silahlı kavga, polis müdahalesiyle sonlandı
DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.
Kavga, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, büyümeden sonlandırıldı. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken, kavgada kullanılan pompalı tüfeklere el konuldu. Diyarbakır’da silahlı kavga, polis müdahalesiyle sonlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Bağlar, kavga, Güncel, Haber

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