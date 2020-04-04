Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü Diyarbakır'da bir evde bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

04.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:52
Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir evde bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan İpek apartmanının 5'inci katında meydana geldi. Evde bulunan ve arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Bir anda büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz şahısın cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kavganın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır’da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Diyarbakır'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:26: Otomobilin çarptığını polis memuru hayatını kaybetti - Haberler 23:23: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yara almadan kurtuldu - Haberler 23:23: Mantar toplamak isterken uçurumda mahsur kaldı - Haberler 23:03: Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgası kanlı bitti aktı: 1 ölü - Haberler 23:00: Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haberler 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar 21:57: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı 21:56: Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek - Haberler 19:50: Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek - Haberler 19:14: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler