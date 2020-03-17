Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı hayatını kaybetti.
17.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:40
Diyarbakır 'ın Çermik ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı hayatını kaybetti.
Selahattin Özkahraman (65) ile kızı Suriye Özkahraman (34), Konuksever Mahallesi Bağırbağı yol ayrımında, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Baba ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine götürülürken, jandarma ekipleri ise olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı saldırının husumet dolayısıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Selahattin Özkahraman (65) ile kızı Suriye Özkahraman (34), Konuksever Mahallesi Bağırbağı yol ayrımında, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Baba ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine götürülürken, jandarma ekipleri ise olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı saldırının husumet dolayısıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Suriye, Çermik, Güncel
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