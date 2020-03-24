Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
24.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:05
Diyarbakır 'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Güncel