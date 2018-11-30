Diyarbakır'da Simülasyon Merkezi Açıldı

Diyarbakır
'daki Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören öğrenciler için oluşturulan Simülasyon Merkezi açıldı.
Merkez Yenişehir
ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin aldıkları tıbbi eğitimi pratiğe dönüştürmeleri için Simülasyon Merkezi oluşturuldu.
Sağlık bakım teknisyenliği, ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı alanlarında 533 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 240 metrekarelik alanda oluşturulan merkezin açılışı yapıldı.
Açılışı yapılan Simülasyon Merkezi ile öğrencilerin maketler üzerinde acil hastaya müdahale ve doğum konusunda uygulamalı eğitim alarak tecrübe kazanmalarının hedeflendiği bildirildi.
Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ramazan Tekdemir, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ayşegül Ağırbaş Akol, Memur-Sen
ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş de katıldı.
Yenişehir,Farabi,Diyarbakır