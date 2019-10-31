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Diyarbakır'da sis

Diyarbakır'da etkili olan sis, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği ata yadigarı tarihi Ongözlü köprüde güzel görüntü oluşturdu.

31.10.2019 12:20Diyarbakır'da sis
Diyarbakır'da etkili olan sis, Kültür ve Turizm Bakanlığının " Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği ata yadigarı tarihi Ongözlü köprüde güzel görüntü oluşturdu.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği Dicle Nehri üzerindeki Ongözlü köprüde sis bulutları kartpostallık görüntü ortaya çıkardı.
Sis nedeniyle uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Diyarbakır, Türkiye, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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