Diyarbakır'da "Siyer-i Nebi" Yarışması

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Diyarbakır
Şubesi, "Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi" yarışması düzenledi.
AGD tarafından Türkiye
genelinde organize edilen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi" yarışması, Diyarbakır'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, amaçlarının peygamberimizin hayatını gençlere ulaştırmak olduğunu, bu kapsamda bu yıl yaptıkları yarışmanın bunun beşincisi olduğunu söyledi.
Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerinde sınav için çalışma yaptıklarına değinen Ergin, şöyle konuştu:
"Bizler alemlere rahmet olarak gönderilen örneğimiz, önderimiz sevgili peygamber efendimizi anmak, anlamak ve onun gibi yaşamak için ve onun hayatını liseli genç kardeşlerimize ulaştırmak için yarışmayı yapıyoruz."
Şu ana kadar düzenledikleri yarışmalarda Türkiye geneli 1 milyon liseli gence ulaştıklarını bildiren Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yarışma için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandık. 81 ilde olduğu gibi Diyarbakırımızda da yarışma bünyesinde liselerde Son Peygamber Hz. Muhammed isimli kitapları dağıttık ve yarışma afişlerini tüm ilçelerimizdeki liselerin tamamına astık. Diyarbakır genelinde 5 bine yakın kayıt gerçekleştirdik ve efendimizin hayatını anlatan 10 bine yakın kitabı liseli kardeşlerimize dağıttık. Şuan Diyarbakır genelinde 18 okulda sınavımız yapılmaktadır. Bu çalışmada emeği geçen teşkilat mensuplarımıza ve kitapların alımında katkıda bulunan ilçe kaymakamlarımıza teşekkür ederiz."
Yarışmada bir kaybedenin olmadığını aktaran Ergin, "Genç kardeşlerimiz bu kitabı okuyarak peygamberimizin hayatını tanımış ve öğrenmiş, İslam dininin nasıl bağışlayıcı, hoşgörülü, sevgiye dayanan bir din olduğunu öğreniyorlar. Takva, merhamet, cömertlik, kanaatkarlık, şahsiyet, haya gibi ahlaki ve manevi vasıfların en güzel temsilcisinin efendimiz olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Huzurun, barışın ve kardeşliğin yolunun bu vasıfları hakkıyla kuşanmaktan geçtiğini öğreniyorlar. İşte asıl en büyük ödül budur." dedi.
Ergin, yarışmada dereceye girenlere, bilgisayar, elektrikli kaykay, telefon, tablet, bisiklet, paten, hediye çekleri, gezi programları gibi farklı hediyeler vereceklerini, Türkiye geneli dereceye girenlerden birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye de 4 bin lira olmak suretiyle çeşitli hediyeler dağıtılacağını kaydetti.
Yarışma sonuçlarının, 31 Aralık
'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak" Mekke
'nin Fethi" programlarında açıklayacaklarını söyleyen Ergin, dereceye girenlere ödüllerinin de bu programda verileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Gençlik Derneği,Türkiye,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:08