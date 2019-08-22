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Diyarbakır'da şofben patlaması korkuttu

Diyarbakır'da şofben patlaması korkuttuDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde meydana gelen şofben patlaması mahalle sakinlerini korkuttu.

22.08.2019 00:23
Diyarbakır'da şofben patlaması korkuttu

Diyarbakır'da şofben patlaması korkuttu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde meydana gelen şofben patlaması mahalle sakinlerini korkuttu.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 370. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı apartmanın en üst katında su ısıtmak için şofbeni açan 6 kişilik aile, 5 dakika sonra banyodan gelen patlama sesiyle kendilerini evden dışarı attı. Mahalle sakinlerinin patlama sesini duyunca itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri patlamadan kaynaklı ölen yada yaralananın olmadığını bildirirken evde bulunan aile tedbir amaçlı ayakta tedavi gördü, patlama sesi ise mahalleliyi korkuttuğu öğrenildi. Öte yandan güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da şofben patlaması korkuttu

Mevlana Celaleddin Rumi, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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