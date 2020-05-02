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Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci gün

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci günDİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik sürdü.

02.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:07
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci gün
DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik sürdü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıda sadece basın mensupları, fırıncılar, eczane, belediye personeli ve sağlıkçılar gibi kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin olduğu görüldü.
Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaparak, sokağa çıkanların izin belgelerini sorguladı. İzni belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi. Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasında 2’nci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber

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