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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi

Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.

11.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
Diyarbakır 'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, denetimler havadan polis helikopteri ve karadan anonslar çekilerek denetimler devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Polis, Güncel
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