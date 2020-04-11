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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.

11.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:43
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
Diyarbakır 'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, denetimler havadan polis helikopteri ve karadan anonslar çekilerek denetimler devam etti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Genel
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