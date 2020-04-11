Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır'da da fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:16
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır 'da da fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Diyarbakır'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararla ilişkin yayımlanan genelde fırınların açık kalacağı belirtilmesi üzerine, fırında uzun kuyruklar oluşturan bazı vatandaşlar evlerine döndü.

Diyarbakır'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına ilişkin kent genelinde duyuru anonsları ise sürüyor. Polisin anonsunun ardından kent sakinliğe büründü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:44: Vatikan'da "Haç Yolu Ayini" yapıldı - Haber 01:41: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:40: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber 01:38: Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu - Haber 01:38: Destici'den " yasağa uyun" çağrısı Açıklaması - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber