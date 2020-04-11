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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır'da da fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:43
Diyarbakır 'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Diyarbakır'da da fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Diyarbakır'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararla ilişkin yayımlanan genelde fırınların açık kalacağı belirtilmesi üzerine, fırında uzun kuyruklar oluşturan bazı vatandaşlar evlerine döndü. Diyarbakır'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına ilişkin kent genelinde duyuru anonsları ise sürüyor. Polisin anonsunun ardından kent sakinliğe büründü. Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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