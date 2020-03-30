Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından PTT önündeki kalabalığı önlemek için polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri alındı.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:12
Diyarbakır'da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi
Diyarbakır 'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından PTT önündeki kalabalığı önlemek için polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri alındı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs salgını kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında PTT önlerindeki kalabalığı önlemek için harekete geçen Sur Kaymakamlığı, polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri aldı.

Para çekmek için PTT önünde sırada bulunan vatandaşlardan Hüseyin Yiğit, kararın halkın sağlığı için alındığını ve uygulamayı beğendiklerini söyledi. Yiğit, "Kurallara herkes uysun, uygulama mesafeyi koruyor. Böylece daha dikkatli olunuyor. Uygulamayı gerçekleştirenlere teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Sur, PTT, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:41: Adalet Bakanı Gül: "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel izole edilen yerlerde... - Haber 13:41: Kanser hastaları Korona virüse karşı daha dikkatli olmalı - Haber 13:41: Karantinada olan köye ilaç ve erzaklar dışarıdan getiriliyor - Haber 13:40: Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu - Haber 13:40: Çiçekdağı ilçesinde "halk ekmek satış büfe"leri hizmete açıldı - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber