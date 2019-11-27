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Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak

Diyarbakır'da su kuşu sayımı hizmet içi eğitim programı başladı.

27.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:50Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak
'da su kuşu sayımı hizmet içi eğitim programı başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İl Şube Müdürlüğünce bir otelde, düzenlenen ve 2 gün sürecek kış ortası su kuşu sayımı hizmet içi eğitim çalışması başladı.
Eğitim çalışmasında, su kuşu sayımının tarihçesi hakkında bilgi verildi, su kuşları için önemli alanlarda her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kış ortası su kuşu sayımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Su kuşu sayımıyla ülkede sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemek, koruma çalışmalarına yön vermek, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişikilerin takip etmek, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmak, sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak, farkındalığı artırmak ve ülkedeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunmanın amaçlandığı bildirildi.
Sayımların düzenli olarak her yıl aynı noktalarda sayım teknikleri kullanılarak yapıldığı, bu sayede sayımların kalitesinin arttığı ve karşılaştırılabilir veri elde edildiği kaydedildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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