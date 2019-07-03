03.07.2019 08:47
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Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı

Diyarbakır'da son bir aydır sık sık suların kesildiğini öne süren bir grup vatandaş, ateş yakıp şehirler arası yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, jandarmanın araya girmesiyle yolu açtı.

Diyarbakır'da suları kesik olduklarını öne süren ve aralarında kadın ile çocukların bulunduğu bir grup vatandaş, şehirler arası karayolunda ateş yakıp yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri vatandaşları uyararak yolu trafiğe açarken, Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, bir aydır suların kesik olduğunu fakat son dört gündür sık sık gittiğini belirterek, "DİSKİ yetkilileriyle yaptığım görüşmede çözüm bulunacağını bana ifade ettiler ama yapılan protestoya engel olmadım" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çelik Evler Mahallesi'nde suları akmayan bir grup vatandaş, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu vatandaşlar, yolun dört şeridini de ateş yakarak kapatırken, ellerinde bulunan su kovalarıyla da "Suyumuzu isteriz" sloganlarını attılar.

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Bir saat süren protestoda kadın ve çocuklar karayolu üzerinde ellerinde su kovaları ile otururken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, toplanan kalabalığı uyararak yolu trafiğe açtı. Protestonun kanunsuz olduğunu belirten jandarma ekipleri grubu ikna ederek evlerine gönderirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yakılan ateşe su sıkarak söndürdü.

MUHTAR: 4 GÜNDÜR DAMLA SU AKMIYOR

Yapılan izinsiz protestoya ilişkin jandarma inceleme başlatırken, Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, yaklaşık bir aydır sularının yetersiz aktığını belirterek 4 gündür bir damla suyun akmadığını öne sürdü.

"HER YIL SU SIKINTISI ÇEKİYORUZ"

Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte burada oturan vatandaşların su sıkıntısı çektiğini belirten Kaya şunları söyledi;

"Biz her yıl havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı çekiyoruz. Mahallemizin aşağısında bulunan köylerde içme suyunu tarlada kullandıkları için bizler burada su yetersizliği çekiyoruz. Her yılda böyle oluyor. Bir aya yakındır sular akmıyor, son 4 gündür bir damla su akmıyor Çelik Evler Mahallesine. 4 gündür DİSKİ yetkilileri ile yaptığım görüşmede vanaların açık olduğunu bana illettiler, gerçekten de vanalar açık ama buraya su yetmiyor demek ki. Vatandaşlara anlatıyoruz ama vatandaşlar anlamıyor. Bugün ben burada değildim ve vatandaşlar bana geldiler dediler 'Biz yol kapatıyoruz', bende kendilerine bu çözüm değildir diye ilettim. Bunun üzerine ben jandarma karakolunu arayarak önlem alınması için bilgi verdim. Ben buraya geldiğimde vatandaşların yol kapattığını gördüm"

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı yetkilileri, söz konusu bölgede su vanalarının açık olduğunu, fakat Mahalle içerisinde içme suyunu tarla ve bahçe sulamada kullandıkları için sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. Suyun tarla ve bahçede kullanılmaması uyarısını yapan DİSKİ yetkileri, Çelik Evler'de oturan vatandaşların suyu israf etmedikleri taktirde hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdiler.

Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
GERÇEKLER: yönetimi siz seçtiniz ne oldu işinize gelmedimi hemen yol kapatmalar felan. .
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FİKRİ: batılın çocuklarının seslerinin yükselmesine sebep olan. bizimkileri en önemli figürlerimizi birlik olmadıkları için bir birlerine karşı siyaset yaptıkları için toplayıp fırça çekip tokatlayasım var.
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AHMET: bu belediyeyi siz seçtiniz. kayyumun yaptığı hizmetler o kadar güzel olduğu halde, gittiniz pkk ya oy verdiniz. ikincisi içme suyunu tarlada kullananların evini basacağınıza yolu kapatmakla bir netice alınmaz. o köylerde kim tarlada bu suyu kullanıyor ise suyu kesilsin bak bir daha yapambiliyormu.
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GIRIKKALELİ: su faturası ödemeyin elektirik parası ödemeyin belediyeyide hdpkk oy verin oda aldıgı parayı dağa göndersin sonrada su akmıyor diye ağlayın
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AST: Yapin suyun tonunu mersindeki gibi 6 tl bakin bakalim su israf oluyomu adamlarin 1 yilda odedigi su parasini biz burda 1 ayda oduyoruz israf olmuyoburda cozum kolay
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ADLT: Dilekçe yazıp ğmza topladımızmı şikayet ettinizmi dağdan inme kaçıklar bu bir teröristliktir bune adilik yol geçen hanımı bu ülke yolu kapatıp lastikleri ateşe ceriyorsunuz hak öyle aranmaz adam gibi aranır ama doğru devletimğz sağ olsun yatırımın çoğunu türkiyemin o bölgelerine yaparsan azarlar midyad ta halen çoğu suryani grubları midyad bizim diyor nah sizin Türkiye cumhuriyeti devleti kendi türk varandaşından önce tuttu hepinğzi evet doğruhalen kendi vatandaşları başvurunca açlık içşn arkada bekletiliyor insafsızlar
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BBV: GEL SENDE YAŞA ONDAN SONRA AHKAM KES 5 DK ELEKTRİK SU KESİLİNCE ORAN BURAN TUTUŞMUŞ GİBİ DAVRANANLARDANSIN MUHTEMELEN. AYRICA DOĞULU DİYE DE HEMEN TERÖRİST DE KENDİNİ BİLMEZ. TÜRKİYE NİN HER YERİNDE OLAN BİR ŞEY YOL KAPATMAK İSTANBULDA BİLE ÜST GEÇİT YOK DİYE ARADA BİR OLAN BİR ŞEY. VE HABERİ DE OKU HAKLARINI ARAMIŞLAR ORAYA BURAYA SORDUK ÇÖZÜM OLMADI DEMİŞLER. BENDE YOL KESİLMESİNE KARŞIYIM AMA SENİN BAKIŞ AÇIN RAHATSIZ ETTİ AT GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKAR EDEBİNİ TAKIN SONRA YORUM YAP.
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