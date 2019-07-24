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Diyarbakır'da şüpheli ölüm

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 50 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

24.07.2019 16:29 Diyarbakır'da şüpheli ölüm
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 50 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Pakize G, yakınları ve komşuları tarafından Sanayi Mahallesi'ndeki evinde eşarpla dolaba asılı olarak bulundu.
Pakize G'nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ilçedeki Karşıbağlar Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri aralarında Pakize G'nin oğlunun da bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Ergani, Güncel

Kaynak: AA

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