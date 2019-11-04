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Diyarbakır'da şüpheli ölüm

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 yaşındaki genç, ahırda kafasına ateş edilmiş halde bulundu.

04.11.2019 17:27Diyarbakır'da şüpheli ölüm
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 yaşındaki genç, ahırda kafasına ateş edilmiş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar'a bağlı Çukurbaşı köyünde yaşandı. İddiaya göre, silah sesini duyan 23 yaşındaki Muzaffer Tunç'un ailesi, evlerinin yanında bulunan ahıra yöneldi. Panik halde ahıra giden aile üyeleri, Tunç'u başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tunç, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç, yapılan otopsisinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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