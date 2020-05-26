Diyarbakır'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, balkonlardan izlediler

Diyarbakır'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, balkonlardan izledilerDİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

26.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:00
Diyarbakır'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, balkonlardan izlediler
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu belirlendi.
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde evlerinin balkonlarında oturan vatandaşlar kaldırıma bırakılmış valizi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatırken, çevredekiler de evlerinin pencere ve balkonlarından olayı izlemeye devam etti. Bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından valizi fünye ile patlattı. Valizin boş olduğu anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Diyarbakır’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, balkonlardan izlediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Haber

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