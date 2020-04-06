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Diyarbakır'da Surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı

Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçesi arasında sınır duvarı olan tarihi Surların üzerine çıkarak atlamaya çalışan kadını polis ekipleri kurtardı.

06.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:29
Diyarbakır'da Surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı
Diyarbakır 'ın Sur ve Yenişehir ilçesi arasında sınır duvarı olan tarihi Surların üzerine çıkarak atlamaya çalışan kadını polis ekipleri kurtardı.

Olay, Sur ve Yenişehir ilçeleri arasındaki tarihi Surlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma giren Y.E. isimli kadın, tarihi surlara çıkarak atlamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri surların altında şişme balon açarak atlamaya çalışan kadın için hazırda bulunurken Sur ve Yenişehir ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kurtarma operasyonunda ikna için surlara çıkan polisler Y.E.'yi oyaladı. Polis ekipleri kadını oyalarken başka bir polis tarafından atlamak üzereyken ensesinden yakalanan kadın kurtarıldı. Y.E. daha sonra 112 sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Yenişehir, Polis, Sur, 3. Sayfa
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