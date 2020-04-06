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Diyarbakır'da surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı

Diyarbakır'da Surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı Surlardan atlamak isteyen kadın polisin bir anlık refleksiyle kurtarıldı Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçesi arasında sınır duvarı olan tarihi Surların üzerine çıkarak atlamaya çalışan kadını polis ekipleri kurtardı.

06.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:58
Diyarbakır 'da Surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı
Surlardan atlamak isteyen kadın polisin bir anlık refleksiyle kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçesi arasında sınır duvarı olan tarihi Surların üzerine çıkarak atlamaya çalışan kadını polis ekipleri kurtardı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçeleri arasındaki tarihi Surlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bunalıma giren Y.E. isimli bir kadın tarihi surlara çıkarak atlamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri surların altında şişme balon açarak atlamaya çalışan kadın için hazırda bulunurken Sur ve Yenişehir ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kurtarma operasyonunda ikna için surlara çıkan polisler Y.E.'yi oyaladı. Polis ekipleri kadını oyalarken başka bir polis tarafından atlamak üzereyken ensesinden yakalanan kadın kurtarıldı. Y.E. daha sonra 112 sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Diyarbakır’da surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Sur, 3. Sayfa

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Diyarbakır'da surlara çıkıp atlamak isteyen kadını polisler kurtardı
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