Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen...
18.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:14
Diyarbakır 'da tarihi eser kaçakçılarına darbe Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgiye istinaden, 16 Mart 2020 Pazartesi günü Bismil otobüs terminalinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde yapılan adli aramada 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgiye istinaden, 16 Mart 2020 Pazartesi günü Bismil otobüs terminalinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde yapılan adli aramada 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
Etiketler : Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa
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