Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 31 sikke, 1 bronz figürlü metal kupa, 22 santimetre uzunluğunda üzeri figürlü 1 obje, 7 metal heykel, 2 insan yüzü görünümlü metal küçük obje, 1 metal hac simgeli mühür, 1 yılan figürlü metal obje, 2 bronz levha, 1 madalyon ile 1 metal figürlü hamam tası olmak üzere 48 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.