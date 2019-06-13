Diyarbakır'da tarihi su sarnıçları restore edilecek

Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde Makam Dağında bulunan, Osmanlı dönemine ait su sarnıçları restore edilecek.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalar kapsamında Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden uzman ekip su sarnıçları ile ilgili incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, yaptığı açıklamada, uzmanlarca su sarnıçlarının yerinde incelendiğini, ölçümlerinin yapıldığını, fotoğrafının çekildiğini söyledi.
Alp, sarnıçlarla ilgili tespitlerden oluşan dosyayı komisyona sunacaklarını ifade ederek, "Komisyondan onay çıktıktan sonra burası için ödenek talebinde bulunacak ve aslına uygun şekilde büyük ve küçük sarnıçların restorasyonuna başlayacağız." dedi.
Kaynak: AAErgani
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