Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami, Kadir Gecesinde doldu taştı

Diyarbakır
'da tarihi Ulu Cami, Kadir Gecesinde doldu taştıKadir Gecesi yağan yağmur, avluda namaz kılan vatandaşları serinletti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle tarihi Ulu Camii'ne akın etti.Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, avluyu doldururken, kısa süreliğine yağan yağmur vatandaşları serinletti. Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle Sur
İlçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Ellerini semaya kaldıran müminler, bol bol Allah'a dua etti. Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak Ramazan ayının 27. gününde ihya edilen Kadir Gecesinde Diyarbakır Ulu Cami doldu taştı.Tarihinin caminin hem içi hem dışı doldu taştıŞehrin çeşitli semtlerinden gelen onlarca vatandaş, gündüz saatlerinden itibaren Ulu Caminde dua etti, namaz kıldı. Teravih namazına gelen müminler, cami içinde yer bulamayınca avluda namaz kılmak zorunda kaldı.Yağmur vatandaşları serinlettiEllerini semaya kaldıran müminler, bol bol Allah'a dua ederken, 40 dereceyi bulduğu hava sıcaklığında namaz ve dua sırasında kısa süreliğine yağan yağmur vatandaşları serinletti.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar cami avlusunda dua eden vatandaşlar, Kadir Gecesinin önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, tüm Müslüman alemi için dua ettiklerini dile getirdiler.
Kaynak: İHA
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