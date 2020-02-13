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Diyarbakır'da tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Diyarbakır'daki tarihi yapılar beyaza büründü.

13.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:58Diyarbakır'da tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
'daki tarihi yapılar beyaza büründü.
Dün akşamdan bu yana etkili olan karın sürücülere zorluk yaşatmaması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışma yaptı. Esnaf da iş yerinin önünde biriken karı temizledi.
Merkez Bağlar ilçesinde Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzunun bir kısmının donması sonucu ise ördekler yüzmekte zorlandı.
Yoğun kar nedeniyle tarihi yapılar da beyaz örtüyle kaplandı. Başta Ongözlü Köprü olmak üzere tarihi mekanlarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okullarda eğitime ara verilmesi dolayısıyla çocuklar da sokaklarda kar topu oynayarak, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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