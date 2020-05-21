DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ

DİYARBAKIR'da, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf ve baklavanın üreticileri, artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

21.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:15
DİYARBAKIR'da, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf ve baklavanın üreticileri, artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bayramlarda tatlı tüketiminin gelenek olduğunu belirterek, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve üretim malzemeleri ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi.
Diyarbakır'daki tatlı imalathaneleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesailerine başladı. Bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen siparişleri yetiştirmek için günde 3 vardiya çalıştıklarını söyleyen tatlı işletmecisi Yılmaz Elaldı, üretim tesislerinde koronavirüs tedbirlerini de aldıklarını söyledi. 3 fabrikasında ürettiği tatlıları Diyarbakır'ın çeşitli semtlerindeki 18 şubesinde satışa sunan Yılmaz Elaldı, "Bayram hazırlığı son sürat devam ediyor. Günde 2, zaman zaman 3 vardiya çalışıyoruz. Bölgemizden siparişlerimiz çok yüksek. Bölgeden çok fazla sipariş var, bu siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Koronavirüse karşı önlemlerimizi almış bir şekilde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada Arife günü gelen müşterilerimizden ricamız, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Bu özellikle ricamızdır" dedi.
Elaldı, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, tatlı siparişlerini ev ve iş yerlerlerine ulaştırmak için kurye dönemini başlattığını hatırlatarak, bayram sürecin de bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
DİYARBAKIR’DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

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