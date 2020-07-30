Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi

DİYARBAKIR'da tatlıcılar, Kurban Bayramı nedeniyle kadayıf ve baklava siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bayramlarda tatlı tüketiminin gelenek olduğunu belirterek, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve üretim malzemelerini ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi.

Bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar için siparişlerin artması, Kurban Bayramı öncesinde imalatçıları fazla mesai yapmaya zorladı. Diyarbakır'ın coğrafi işaret belgesine sahip burma kadayıfı, eşsiz tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmezi soğuk baklava, sütlü Nuriye ve daha birçok tatlı çeşidi, kentte yaşayanların bayram sofralarında olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 3 fabrikasında ürettiği tatlıları 19 şubesinde vatandaşla buluşturan tatlı imalatçısı Yılmaz Elaldı, siparişleri yetiştirmek için günde 3 vardiya çalıştıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle siparişlerin çoğunu kuryeler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirten Elaldı, şunları kaydetti:

"Bayram için hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz. Bayramlar biraz da tatlıcıların bayramı. 3 fabrikamızla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Normal zamanda tek olan mesaimizi 3'e katladık. Son bir aydır üretimdeki çalışma arkadaşlarımız 3 vardiya olarak çalışıyor. 18 çeşit tatlı çeşidimiz var, en çok burma kadayıf ve soğuk baklavaya rağbet var. Koronavirüs nedeniyle gelemeyen müşterilerimizin siparişlerini kuryelerimiz aracılığıyla evlerine teslim ediyoruz. Tatlı fiyatları ile ilgili bazı spekülasyonlar var, biz organik olarak hiçbir katkı maddesi katmadan tatlı çeşitlerimizi diğer tatlıcılara oranla yüzde 50 daha uygun fiyata satıyoruz. Biz ucuz satmıyoruz, başkaları fahiş fiyatlara tatlı satıyor, o yüzden tercih ediliyoruz."