Haberler » Güncel » Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı - Haber

Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı

Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:12Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı
'ın Dicle, , Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve güvenlik güçleri hakkında keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Kararın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Teröristlere sahte kimlik düzenlemiş
Öte yandan, gözaltına alınanlardan A.N'nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A'nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.

Diyarbakır, Lice, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Haber
12:40 ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük" - Haber
12:39 (Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI - Haber
12:39 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
12:35 Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:48:25