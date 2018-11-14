14 Kasım 2018, 16:34
»»

Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor. PKK,Diyarbakır
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:34