Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak
'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor.
PKK,Diyarbakır
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:34