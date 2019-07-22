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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.

22.07.2019 00:47 Diyarbakır
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Lice, Güncel

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