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Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 322 kilogram esrar ele geçirildi.

23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır 'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 322 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında 21 Mart'ta başlatılan, "Şehit Jandarma Er Sezgin Burak Cantürk Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, 7 elektrik kablosu, 4'lü pil bloğu, baş feneri, 4 kamp ocağı, 4 terörist kıyafeti, yağmurluk, sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman bulundu.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlarda 322 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Hani ilçesinin Gömeç köyü Çağıl mezrasında yapılan aramada, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A, gözaltına alındı.
B.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Jandarma, Güncel

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