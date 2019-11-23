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Diyarbakır'da terör operasyonunda 702 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 702 kilo esrar ele geçirildi.

23.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:11Diyarbakır'da terör operasyonunda 702 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın ve ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 702 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyon tamamlandı. Kıran-5 adı verilen operasyon kapsamında düzenlenen özel birlik operasyonu, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Lice ve Hani ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette 702 kilo esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Hani, Lice, Güncel

Kaynak: DHA

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