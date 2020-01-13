Haberler » Güncel » Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haber

Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

13.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:06
'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan YPS'de faaliyet gösterdikleri, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet 'nın faili terörist ile hareket ettikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme eylemlerine katıldıkları belirlenen 12 kişinin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 zanlı yakalanırken, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, Ö.M, M.B, V.E, M.M, C.K, R.A. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

Diyarbakır, Kızılca, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52  Yavru aslanlara özenle bakılıyor - Haber
13:52  İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı - Haber
13:52  Vali Bektaş: "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var" - Haber
13:52  Van'da tipide mahsur kalan iki çoban ile koyun sürüsü kurtarıldı - Haber
13:47  Etli ekmek Avrupa yolunda - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
13.01.2020 13:55:11