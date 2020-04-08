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Diyarbakır'da teröristlerden hain saldırı: 2 sivil şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

08.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:05
Diyarbakır'da teröristlerden hain saldırı: 2 sivil şehit
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil şehit oldu.

Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil şehit oldu. Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa
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