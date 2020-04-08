Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da teröristlerden hain saldırı: 2 sivil şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

08.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:15
Diyarbakır'da teröristlerden hain saldırı: 2 sivil şehit
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil şehit oldu.
Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil şehit oldu. Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da teröristlerden hain saldırı: 2 sivil şehit - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız

Son Dakika Güncel Haberleri

10:43: Ispanyol Diva Monica Molina'dan Türkiye'ye korona mesaji - Haber 10:41: Karantinadaki vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı - Haber 10:40: Bakan Varank açıkladı: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıldı - Haber 10:40: Abbas Gündüz: "Kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak... - Haber 10:40: IEA Başkanı Birol petrol fiyatları için G20'yi devreye girmeye çağırdı (1) - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber