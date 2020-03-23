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Diyarbakır'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 322 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:16
Diyarbakır'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 322 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kırsalında 21 Mart'ta icrasına başlanılan Şehit Jandnarma Er Sezgin Burak Cantürk operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, tespit edilen toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde 7 metre elektrik kablosu, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet baş feneri, 4 adet kamp ocağı, 4 adet terörist kıyafeti, 1 adet yağmurluk, 1 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.


322 kilo esrar ele geçirildi.


Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlar içerisinde 322 kg esrar ele geçirildiği kaydedildi.


Zehir taciri tutuklandı


Operasyon kapsamında Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrasında icra edilen adli aramada, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın gözaltına alındığı zanlının çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Hani, 3. Sayfa

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