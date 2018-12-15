Diyarbakır
'da teröristlerin mezar odalı sığınak ve mağaraları bulundu
Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK
'lı teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde 5 doğal mağara ve biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu bulunurken, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
DİYARBAKIR,(DHA
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(Tür: Yurt)
PKK,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:13