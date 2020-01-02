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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Kıran-11 Narko-terör Operasyonu"nda 515 kilogram esrar ele geçirildi.

02.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:10 Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe
'ın ilçesinde düzenlenen "Kıran-11 Narko-terör Operasyonu"nda 515 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağı ile avcı boy çukur kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 31 Aralık Salı günü icrasına başlanılan "Kıran-11 Narko-terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde 515 kilogram esrar ve 2 adet kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirilmiş, bahse konu esrar muhafaza altına alınarak elekler imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukuru, tespit edilmesini müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 adet el yapımı el bombası muhafaza kabı, 1 adet siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 adet terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(Hasan Dayan-Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Diyarbakır, Lice, Güncel

Kaynak: İHA

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