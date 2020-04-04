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Diyarbakır'da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksilerde dezenfekte çalışmasını sürüyor.

04.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:24
Diyarbakır'da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor
Diyarbakır 'da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksilerde dezenfekte çalışmasını sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçları, minibüs ve taksileri dezenfekte ediyor. Ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte ediyor. Konu ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı doğrultusu toplu ulaşım araçlarında dezenfektan işlemlerine devam ettiklerini belirterek, "Günlük ortalama 3 bin 500 aracın ilaçlanmasını sağlıyoruz. Bu ilaçlama düzeni sabah saat 08.00 ile 01.00'a kadar devam ediyor. İlaçlama işlemlerimiz korona virüs salgını ortadan kalkana kadar devam edecektir. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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