Haberler » Güncel » Diyarbakır'da toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi - Haber

Diyarbakır'da toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi.

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:00Diyarbakır'da toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi. 100 kilogram plastik patlayıcı, uzun namlulu ve ağır silahların bulunduğu operasyonda, yurt içinde saldırı hazırlığında olan 20 kişi de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda son yıllardaki en büyük cephanelik ele geçirildi. Operasyon başlatılmadan günler önce istihbarat çalışmaları yapılarak, şüpheliler takibe alındı. Ardından PKK-KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinde ve köylerinde 20 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde ikametler, müştemilatlar ve araziler mercek altına alındı. Bir arazide sığınak tespit edilince devreye iş makineleri girdi. Toprakla kapatılmış olan sığınak kazılarak içerisindeki silahlar çıkarıldı.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE 100 KİLOGRAM PATLAYICI BULUNDU
Çeşitli noktalarda yapılan kazı ve aramalarda 100 kilogram plastik patlayıcının yanı sıra, 100 adet RPG-7 mühimmatı,47 adet el yapımı roket mühimmatı, 92 adet sevk fişeği, 1 adet roketatar silahı, 6 adet M-16 silah, 1 adet BİXİ marka uzun namlulu silah, 3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet hafif otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet el bombası, 11 adet elektronik devre, 13 adet elektrikli kapsül, Alpha Fire marka alıcı ile verici devre, uzaktan kumanda, 4 adet infilaklı fitil, 5 adet dürbün, 40 adet uzun namlulu silah şarjörü, çok sayıda uzun ve kısa namlulu silah fişeği, üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu, 77 bin 940 nakit para, 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 4 hafıza kartı, 2 flaş bellek, 2 CD, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniyeler, kitaplar, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
2 KİŞİ ARANIYOR
Patlayıcı ve ağır silahlarla örgütün yurt içinde saldırı planladığı tespit edilirken, iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan 20 kişinin ise sorguları sürüyor. Patlayıcıların nereden getirildiği ve saldırı planları tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
SUR'DAN SONRA EN BÜYÜK MÜHİMMAT OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı Sur ilçesinde yapılan operasyonlardan sonra bölgede ele geçirilen en büyük miktardaki mühimmat olarak kayıtlara geçti.
(Sedat Irmak - Aydın Yorat/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:14 Trabzonsporlu taraftarların 52 yılda yazdığı şiirler kitapta toplandı - Haber
11:14 Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
11:14 Cezalarını eğitime katkı sağlayarak çekiyorlar - Haber
11:10 Yasemin Çavdar: Koruyucu ailelerimizde 60 çocuğumuz bulunuyor" - Haber
11:09 Başkan Gökhan Yüksel Kartal'ın muhtarları ile bir araya geldi - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:17:58