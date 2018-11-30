Diyarbakır'da Trafik Eğitim Parkı Yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitim parkı yapıyor. Merkez
Bağlar ilçesi Bağcılar
Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve yakın zamanda tamamlanması planlanan parkta çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Yaya geçidi, trafik ışıkları, üst geçit, akülü araçların yer aldığı parkta çocuklara, trafik levha ve ışıklarının ne işe yarağı eğitmenler tarafından uygulamalı anlatılacak.
Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon aracıyla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de gösterilecek.