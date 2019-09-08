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Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

08.09.2019 16:59 Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen araçlardan biri, dönüş yapacağı sırada karşı yönden gelen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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