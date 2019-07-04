04.07.2019 13:38
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sarıbuğday köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:39   Şanlıurfa'da anız yangını
15:39   Bagaj kapağı çarparak çaya düşen genç son yolculuğuna uğurlandı
15:37   Malatya'da eğlence yerlerine sıkı denetim
15:35   Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu
15:34   Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı
15:33   Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı
15:28   Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı