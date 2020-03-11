Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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